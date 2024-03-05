BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, endüstriyel sistemi modernize etmeye ve kaliteli yeni üretici güçleri daha hızlı şekilde geliştirmeye çalışacak.
Salı günü istişare için ulusal yasama organına sunulan hükümet çalışma raporunda bu yönde gerçekleştirilecek görevler ise sanayi ve tedarik zincirinin geliştirilip güncellenmesi ve hidrojen enerjisi, yeni malzemeler, biyo-imalat, ticari uzay uçuşları, kuantum teknolojisi ve yaşam bilimleri gibi yükselen sektörlerin ve geleceğe yönelik sektörlerin geliştirilmesi şeklinde listelendi. Ayrıca dijital ekonominin yenilikçi gelişimi teşvik edilecek ve Yapay Zeka Artı inisiyatifi başlatılacak.
Rapora göre ülke, akıllı bağlantılı yeni enerjili araçlar gibi sektörlerdeki lider konumunu pekiştirip güçlendirecek.
Son Dakika › Güncel › Çin, endüstriyel sistemi modernize etmeye ve yeni üretici güçleri geliştirmeye odaklanıyor - Son Dakika
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentte olası depremlere karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tunceli'de jandarma ve polis sayısının diğer illere göre fazla olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, 1200 arama kurtarma ekibi oluşturulduğunu ve Tunceli'nin adeta bir arama kurtarma okulu gibi olacağını söyledi. Ayrıca, deprem riski taşıyan bölgelerin tespiti için çalışmaların devam ettiği ve kentteki konut problemini azaltmak için TOKİ ile işbirliği yapıldığı da açıklandı.
Adıyaman'da yapımı son aşamaya gelen Kadın Doğum ve Çocuk hastalıkları Hastanesi'ni inceleyen Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, hastanenin kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını kaydetti. AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret ederek, bitme aşamasına gelen Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki çalışmaları inceledi.
AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, çarşı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Yaman, ziyarette esnaf ve vatandaşların kente ilişkin talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretten duyulan memnuniyet dile getirildi. Ziyaretlere, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP İl Başkanı Talha Özkan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, MHP Merkez İlçe Başkanı Önder Çakır, Belediye Meclisi üyesi adayları ile partililer de katıldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,4 artışla 8.943,02 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,37 puan arttı. Altının ons fiyatı 2 bin 125 dolara yükseldi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kadınlar, yaptıkları el emeği ürünleri sergiledi. Sergide, filografi, aşçılık, pastacılık, makrome ve takı tasarımı gibi birçok ürün yer aldı. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kursiyerlere teşekkür ederek, kadınların el becerilerini geliştirdiğini ve ekonomilerine destek olabilecek ürünlerin satışını gerçekleştirdiğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?