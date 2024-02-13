Çin, 2023 yılında fiber optik ağını genişletmeye devam ediyor

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BEİJİNG, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin, 2023 yılında da fiber optik ağını genişletmeye devam etti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, geçen yıl ülkede yaklaşık 4,74 milyon kilometre fiber optik kablo kurularak ulusal toplamın 64,32 milyon kilometreye çıkarıldığını bildirdi.

Geçen yılın sonunda ülkede yaklaşık 1,14 milyar internet genişbant erişim portu bulunuyordu. Bu rakam, 2022 yılına kıyasla 64,86 milyon artışa işaret ediyor.

Bakanlık geçen ay yayımladığı bir genelgede, Çin'in 5G mobil ağını ve 1.000 Mbps hızındaki fiber optik ağını 2025 yılı sonuna kadar ülke sınırları boyunca tüm ilçelere ve kasaba merkezlerine genişletmeyi planladığını duyurmuştu.