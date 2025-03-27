Çin, G7'nin Nükleer İddialarını Yalanladı

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, kısa süre önce G7 tarafından yapılan açıklamada öne sürülen ifadeleri yalanlayarak Çin'in nükleer silahları ilk kullanan taraf olmama politikası ve savunma odaklı nükleer stratejisini vurguladı.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yapılan ortak açıklamayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Wu, Çin'in şiddetle kınayıp kararlılıkla karşı çıktığı söz konusu açıklamanın, gerçekleri görmezden geldiğini ve Çin'e yönelik ağır bir karalama ve Çin'in içişlerine yönelik sert bir müdahale niteliği taşıdığını söyledi.