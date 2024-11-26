Çin Gıda İstifini Azaltma Planı Açıkladı

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BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin, gıda kaybı ve israfını azaltmaya yönelik bir eylem planı açıkladı. Plan, 2027 yılı sonuna kadar daha sağlam ve uzun vadeli bir mekanizma oluşturmayı hedefliyor.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi genel ofisleri tarafından açıklanan plana göre, gıda kaybı ve israfına ilişkin istatistik sistemi, standartlar ve göstergeler geliştirilecek.

Tahıl ve gıdanın üretim, depolama, nakliye ve işlenme süreçlerindeki kayıp oranları, 2027 yılı sonuna kadar ortalama uluslararası seviyelerin altında kalacak.

Bu süreçte yemek servis sektöründe, devlet kantinlerinde, okul kantinlerinde ve işletme kantinlerinde öğün başına düşen gıda israfı önemli ölçüde azaltılıp etkili bir şekilde engellenecek.

Planda gıda kaybı ve israfının azaltılması için gıda tasarrufu konusunda ulusal farkındalığın artırılması, yemek servis sektörünün yanı sıra kamu kantinlerinde israf karşıtı çalışmalar, gıda kaybı ve israf istatistiklerinin güçlendirilmesi gibi temel görevler sıralanıyor.