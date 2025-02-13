Çin, Güney Çin Denizi'nde Devriye Görevi Yürütüyor

Güncel

BEİJİNG, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, çarşamba günü Güney Çin Denizi'nde rutin devriye görevine çıktıklarını söyledi.

Tian, Filipinler'in son dönemde defalarca bölge dışındaki ülkeleri sözde "ortak devriyeler" düzenlemeye davet ettiğini hatırlattı.

Sözcü, Filipinler'in askeri provokasyonlar ve medyayı kullanarak Çin'in denizcilik haklarına yönelik yasadışı ihlallerini ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı kasıtlı baltalama girişimlerini örtmeye çalıştığını ifade etti.

Tian, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki toprak egemenliği ve denizcilik çıkarlarının birçok tarihi ve yasal dayanağı bulunduğunu, tartışılmaz olduğunu ve ihlal edilemeyeceğini vurguladı.

Sözcü, komutanlığın tetikte olduğunu ve Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik haklarını savunmaya ve Güney Çin Denizi'ndeki her türlü yıkıcı askeri eylemi kontrol altında tutmaya tamamen kararlı olduğunu söyledi.