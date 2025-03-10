Çin Halk Kongresi'nde 269 Önerge

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumunun sekretaryasında çalışan personel, 9 Mart 2025.
Ulusal yasama organı üyeleri önerge sunumu için son tarih olan cumartesi öğle saatleri itibarıyla 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumuna 269 önerge sundu.
Oturum sekretaryasından pazar günü yapılan açıklamada Ulusal Halk Kongresi üyelerinden 8.000'den fazla da öneri alındığı belirtildi. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)
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