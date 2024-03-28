Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Hong Kong'ta ortak devriye düzenledi

Güncel

HONG KONG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Hong Kong Garnizonu ortak bir devriye düzenlemek üzere Perşembe günü kara, deniz ve hava birliklerinden bir kısmını seferber etti. Devriye, birliklerin acil durumlara müdahale, hızlı planlama ve konuşlanma, ortak operasyonlar ve özel durumları değerlendirme alanlarındaki muharebe kabiliyetlerini eğitmeye odaklandı.

Yüksek hareket kabiliyetine sahip piyade, gemi, helikopter ve diğer silahlı kuvvet birimlerinin katıldığı ortak devriye gerçek muharebe koşulları altında yapıldı.

Eğitime deniz ve hava devriyeleri, gemilerde arama ve el koyma ve savaş alanında kurtarma gibi konular da dahil edilirken, birliklerin acil durumları yönetme ve çeşitli askeri görevleri tamamlama kabiliyetleri geliştirildi.

Ortak devriyeye katılan birlikler, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin (HKSAR) kara, deniz ve hava sahalarının yönetimine ilişkin yasa ve yönetmeliklerine harfiyen uyarken, HKSAR yönetiminin ilgili birimlerini de önceden bilgilendirdi.