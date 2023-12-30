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Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan 9 generalin meclis üyeliği düşürüldü - Son Dakika
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan 9 generalin meclis üyeliği düşürüldü

Çin Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi, yeni savunma bakanının atanmasının ardından 9 Çin Halk Kurtuluş Ordusu generalinin meclis üyeliğini sonlandırdığını açıkladı. Roket Kuvvetleri, Donanım Geliştirme Dairesi, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'nden çıkarılan generallerin düşürülme gerekçesi belirtilmezken, bu durumun ordudaki yolsuzluk soruşturmalarının genişleyeceği şeklinde yorumlanıyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu\'ndan 9 generalin meclis üyeliği düşürüldü
30.12.2023 - 12:05,
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) mensubu 9 generalin, yasama meclisi olan Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldığı bildirildi.

Çin Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi, dün tamamlanan yasama oturumunun ardından yaptığı açıklamada, yeni savunma bakanının atanmasının ardından üst düzey bazı askerlerin üyeliklerine son verildi.

ÇHKO'nun nükleer silah ve uzun menzilli füzelerinden sorumlu Roket Kuvvetlerinden 5, Merkezi Askeri Komisyonun askeri donatım ve modernizasyondan sorumlu Donanım Geliştirme Dairesinden 2, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetlerinden ise 1'er general üyelikten çıkarıldı.

Roket Kuvvetleri'nde haklarındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden alınan eski Kuvvet Komutanı Li Yüçao, görevdeki ve eski yardımcıları Liu Guangbin ve Cang Cıncong, Li'den önceki Kuvvet Komutanı Cou Yaning ve halen kuvvetin donanım bölümünün başında bulunan Lu Hong'un meclis üyeliklerine son verildi.

Merkez Askeri Komisyon bünyesindeki Disiplin Teftiş Komisyonu, 28 Temmuz'da, Roket Kuvvetleri bünyesinde başlatılan yolsuzluk soruşturmasının ardından Komutan Li'yi görevden alırken yerine, 31 Temmuz'da Donanma Komutanı Yardımcısı Vang Houbin'i atamıştı.

Görevdeki Komutan Yardımcısı Liu'nun yerine ise Kara Kuvvetleri'nden Şu Şişıng, birimin siyasi komiserliğine getirilmişti. Önceki Komutan Yardımcısı Cang ise Genelkurmay Dairesi Başkan Yardımcılığı görevinden alınmıştı.

Donanım Geliştirme Dairesinden iki isim

Öte yandan görevden alınan eski Savunma Bakanı Li Şangfu'nun daha önce başında bulunduğu Merkezi Askeri Komisyonun Donanım Geliştirme Dairesinin görevdeki ve önceki Başkan Yardımcıları Rao Vınmin ve Cang Yülin'in de meclis üyeliklerine son verildi.

Daire, temmuz ayı sonunda, askeri donanım tedarik ve ihale süreçlerinde "düzenleme ve disiplin ihlalleri" nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurmuş, Li'nin daire başkanlığına atandığı 2017'den itibaren tespit edilen "uygunsuzluklarla" ilgili ihbar çağrısı yapmıştı.

Göreve gelmeden önce 2017-2022 yıllarında bu dairenin başkanlığını yürüten Li, yolsuzluk soruşturmasının ardından gizemli şekilde ortadan kaybolduktan sonra 24 Ekim'de görevden alınmıştı. Çin Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi dün Li'nin yerine Donanma Komutanı Amiral Dong Cün'ün atandığını duyurmuştu.

2017-2021 yıllarında Hava Kuvvetleri Komutanı olan Ding Layhang ve şubattan bu yana Deniz Kuvvetleri'nin Güney Filosu Komutanlığını yürüten Cü Şinçun da meclis üyeliği sonlandırılan askerler arasında yer aldı.

Generallerin meclis üyeliklerinin düşürülmesine ilişkin herhangi bir gerekçe gösterilmezken bunun, ordudaki yolsuzluk soruşturmalarının genişleyeceğinin işareti olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
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