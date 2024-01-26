Çin, hammadde endüstrisini dijitalleştirmek için büyük veri merkezi kuracak

BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin, hammadde endüstrisini dijitalleştirmek amacıyla yeni malzemelere yönelik büyük bir veri merkezi kuracak.

2024-2026 yıllarını kapsayan ve aralarında Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın da bulunduğu dokuz devlet kurumu tarafından hazırlanıp Perşembe günü açıklanan plana göre, Çin ayrıca hammadde sektörünün kilit önemdeki kolları için dört dijitalleşme teşvik merkezi ile üretim inovasyon merkezleri kuracak.

Bakanlıktan bir yetkili, imalatın dijitalleşmesinde hammadde sektörünün önemli bir rol oynadığını ve Çin'deki büyük sanayi firmalarının katma değerli üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğunu söyledi.

2026 yılına kadarki dijitalleşme hedeflerini ortaya koyan plan, temel kabiliyetlerin güçlendirilmesi ve destekleyici hizmetlerin iyileştirilmesi de dahil olmak üzere 14 spesifik görev belirliyor.

Plana göre ülke, hammadde ve yapay zeka şirketlerinin taleplerini ve yeniliklerini uyumlu hale getirecek bir mekanizma kurmak için çalışarak yapay zekanın yanı sıra hammadde endüstrisinin gelişimini de kolaylaştıracak.