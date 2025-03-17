Çin Heyeti Panama'da

PANAMA, 17 Mart (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Bakan Yardımcısı Ma Hui başkanlığındaki heyet Panama'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirilen ziyaret sırasında Panama'nın önde gelen siyasi parti liderleriyle bir araya gelen Ma, düşünce kuruluşlarından akademisyenlerle de görüş alışverişinde bulundu.

Ma, Panamalı siyasi partiler ve düşünce kuruluşlarıyla etkileşimi güçlendirmeye, karşılıklı anlayış ve güveni artırmaya ve Çin ile Panama arasındaki dostane ilişkilere yönelik kamuoyu desteğini sağlamlaştırmaya istekli olduklarını söyledi.

Panamalı yetkililer ise iki ülke arasındaki dostane etkileşimi güçlendirmeye, işbirliği konusunda fikir birliği oluşturmaya ve dostluklarının sürdürülebilir gelişimini teşvik etmeye istekli olduklarını ifade etti.