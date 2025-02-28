Çin Heyeti Suudi Arabistan'da Ekonomik İlişkileri Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Heyeti Suudi Arabistan'da Ekonomik İlişkileri Görüştü

Çin heyeti, Suudi Arabistan'da ticaret işbirliğini güçlendirmek için görüşmeler gerçekleştirdi.

28.02.2025 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RİYAD, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi temsilcilerinden oluşan bir heyet, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği üç günlük ziyareti tamamladı. Heyetin perşembe günü sona eren temasları sırasında Suudi temsilcilerle, ekonomik ve ticari ilişkileri artırma ve karşılıklı olarak faydalı ve tatbiki işbirliğini derinleştirmenin yolları ele alındı.

Görüşmeler sırasında Çin heyeti, Suudi siyasi ve iş dünyası temsilcilerine Çin'in ekonomik görünümü ve son dışa açılma tedbirleri hakkında bilgi verdi.

Çin ve Suudi Arabistan arasında hem Kuşak ve Yol işbirliğini hem de sanayi ve tedarik zinciri işbirliğini aktif şekilde güçlendirmeye hazır olduklarını dile getiren Çin heyeti, Suudi tarafını 16-20 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'na davet etti.

İki taraf, ikili ekonomik ve ticari işbirliği için muazzam bir potansiyel ve geniş imkanlar bulunduğu konusunda mutabık kaldı.

Üç gün boyunca iki taraftan işletme ve kurumlar, bir forum ve yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Taraflar yoğun iş görüşmeleri yaparak çok sayıda işbirliği anlaşması imzaladı.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkan Yardımcısı Yu Jianlong'un başkanlık ettiği Çin heyeti, Suudi Arabistan Odalar Federasyonu ve Suudi Arabistan Temel Endüstriler Kurumu ile görüşmelerde bulundu.

Heyet, ülkedeki Çin alışveriş merkezi Saudi Dragon City ve Riyad'da bulunan BGI Genalive uzman tıp laboratuvarını da ziyaret etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Heyeti Suudi Arabistan'da Ekonomik İlişkileri Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:00 Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi
12:10 Para havale işlemlerinde vatandaşa ek vergi şoku Para havale işlemlerinde vatandaşa ek vergi şoku
11:53 Öcalan, PKK’nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
10:56 Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis
10:14 İmralı’da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay Herkesin aklında aynı soru var İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var
18:27 Öcalan’ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim’den ilk yorum Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum
18:10 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yer buldu Öcalan'ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yer buldu
18:01 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı sonrası ilk tepkiler Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası ilk tepkiler
17:55 Kanarya güle oynaya turladı Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Kanarya güle oynaya turladı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
17:53 Diyarbakır’da Öcalan’ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi
17:44 Öcalan’ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız
17:43 Öcalan’ın çağrısı sırasında Ankara’da dikkat çeken görüntü Öcalan'ın çağrısı sırasında Ankara'da dikkat çeken görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 13:38:08. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Heyeti Suudi Arabistan'da Ekonomik İlişkileri Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.