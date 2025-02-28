Çin Heyeti Suudi Arabistan'da Ekonomik İlişkileri Görüştü

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RİYAD, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi temsilcilerinden oluşan bir heyet, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği üç günlük ziyareti tamamladı. Heyetin perşembe günü sona eren temasları sırasında Suudi temsilcilerle, ekonomik ve ticari ilişkileri artırma ve karşılıklı olarak faydalı ve tatbiki işbirliğini derinleştirmenin yolları ele alındı.

Görüşmeler sırasında Çin heyeti, Suudi siyasi ve iş dünyası temsilcilerine Çin'in ekonomik görünümü ve son dışa açılma tedbirleri hakkında bilgi verdi.

Çin ve Suudi Arabistan arasında hem Kuşak ve Yol işbirliğini hem de sanayi ve tedarik zinciri işbirliğini aktif şekilde güçlendirmeye hazır olduklarını dile getiren Çin heyeti, Suudi tarafını 16-20 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'na davet etti.

İki taraf, ikili ekonomik ve ticari işbirliği için muazzam bir potansiyel ve geniş imkanlar bulunduğu konusunda mutabık kaldı.

Üç gün boyunca iki taraftan işletme ve kurumlar, bir forum ve yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Taraflar yoğun iş görüşmeleri yaparak çok sayıda işbirliği anlaşması imzaladı.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkan Yardımcısı Yu Jianlong'un başkanlık ettiği Çin heyeti, Suudi Arabistan Odalar Federasyonu ve Suudi Arabistan Temel Endüstriler Kurumu ile görüşmelerde bulundu.

Heyet, ülkedeki Çin alışveriş merkezi Saudi Dragon City ve Riyad'da bulunan BGI Genalive uzman tıp laboratuvarını da ziyaret etti.