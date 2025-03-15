Çin hükümeti, ekonomik hedefleri belirledi

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi, Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in "İki Toplantı" sırasında yaptığı önemli konuşmaları ele almak ve bu yılın öncelikli görevlerini belirlemek üzere genel kurul toplantısı düzenledi.

Cuma günü düzenlenen toplantıya Başbakan Li Qiang başkanlık etti. Çin'in giderek daha karmaşık ve değişken hale gelen dinamik ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Li, hükümetin hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmesi, sorunlara proaktif bir yaklaşımla eğilmesi ve somut sonuçlar elde etmesi gerektiğini vurguladı.

Li, hükümet departmanlarının bu yılki hükümet çalışma raporunda ana hatlarıyla belirlenen hedef ve görevlerin uygulanmasını kapsamlı şekilde ileriye götürmesi ve çalışmalarında güçlü itici güç ve araçlar geliştirerek genel kalkınmaya destek vermedeki rollerini tam olarak kullanması gerektiğini ifade etti.

Li, tüketimi artırmak üzere özel inisiyatiflerin başlatılması, birleşik bir ulusal piyasanın inşa edilmesi, Yapay Zeka Artı inisiyatifinin ileriye taşınması ve imalat sektörünün dönüşüm ve modernizasyonunun teşvik edilmesi yönünde çaba gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Başbakan yeni kentleşmeyi teşvik etmek amacıyla halk odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi, yüksek nitelikli çalışanların yetiştirilmesi ve tek noktadan sunulan hükümet hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Li, yüksek standartlı dışa açılmanın genişletilmesi, dış ticaret ve yatırımların istikrara kavuşturulması ve dış kaynaklı şokların etkili şekilde hafifletilmesi gerektiğini de vurguladı.

Başbakan pozitif etkileşimleri teşvik etmek ve sinerji yakalamak üzere politika çabalarının yoğunlaştırılması ve piyasa güçlerinin canlandırılması çağrısında da bulundu.

Güvenlik, istikrar ve diğer kırmızı çizgilerin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Li, kaliteli yeni üretici güçlerin geliştirilmesi, yurtiçi ekonomik akışların güçlendirilmesi, yeşil dönüşümün hızlandırılması ve halkın refah seviyesinin artırılması gibi konularda daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiğini söyledi.