Çin Hükümeti, Endüstriyel Ekipmanların Güncellenmesi İçin Özel Hedefler Belirledi

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin hükümeti, yatırımları etkili şekilde genişletmeyi ve kaliteli yeni üretici güçler geliştirmeyi hedefleyen son çabalar kapsamında endüstriyel ekipmanların güncellenmesi için özel hedef ve önlemler yayımladı.
Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı da dahil olmak üzere yedi hükümet kurumu tarafından ortaklaşa yayımlanan eylem planına göre, 2023-2027 dönemi için endüstriyel ekipman yatırımı yüzde 25'ten fazla artırılacak.
Büyük işletmelerde dijital Ar-Ge ve tasarım araçlarının kullanıma giriş oranı 2027 yılına kadar yüzde 90'ı aşacak ve bunların temel üretim süreçlerinin yüzde 75'inden fazlası sayısal olarak kontrol edilecek.
Planda, imalat sektörünün üst düzey, akıllı ve yeşil kalkınmada ilerleme kaydedeceği ve modern bir sanayi sistemi inşasının hızlandırılacağı belirtildi.
Özellikle tarım ve inşaat makineleri ile elektrikli bisikletler gibi sektörlerdeki eski model ekipmanların bertaraf edilmesi hızlandırılacak. Havacılık, fotovoltaik teknoloji, güç bataryaları ve biyolojik fermantasyon alanlarındaki yüksek teknolojili işletmelerin, yüksek verimlilik ve güvenilirliğe sahip daha gelişmiş ekipmanlarla güncellenmesi teşvik edilecek.
Dijital dönüşüm açısından ise sayısal kontrol cihazı araçları, endüstriyel robotlar ve akıllı lojistik gibi sektörlerdeki ekipman güncellemeleri teşvik edilecek. Akıllı fabrikalar da yapay zeka, 5G ve uç bilişim gibi yeni teknolojilerin yoğun şekilde uygulanmasıyla daha hızlı bir gelişim gösterecek.
Çelik, inşaat malzemeleri, demir dışı metal ve ev aletleri üretiminde yeşil güncellemeler ilerletilecek. Güncellenen ekipmanlar daha yüksek enerji verimliliğine sahip olacağı için katı atık arıtma ve su tasarrufu ekipmanlarının daha yaygın kullanımı söz konusu olacak.
Hükümet ayrıca, endüstriyel ekipman güncellemeleri için daha fazla mali ve finansal destek taahhüdünde bulundu.
Enerji ve su tasarrufu, çevre koruma ve üretim güvenliğinin yanı sıra dijital ve akıllı dönüşüme yönelik ekipmanlar için daha güçlü tercihli vergi politikaları uygulanacak.
Teknolojik yenilik ve güncellemeler için özel yeniden borçlanma programları oluşturulacak ve finans kurumları da kredi desteğini güçlendirmeye yönlendirilecek.
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