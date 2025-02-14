Çin ile Pakistan Ortak Deniz Tatbikatı

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BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin donanmasına ait bir görev grubunun Pakistan'da çokuluslu bir deniz tatbikatını tamamladığını duyurdu.

Zhang cuma günü yaptığı açıklamada bunun, Çin ordusunun bu yıl katıldığı ilk uluslararası ortak tatbikat olduğunu belirterek tatbikat görev grubunun, PLANS Baotou adlı güdümlü füze destroyeri ve PLANS Gaoyouhu adlı kapsamlı ikmal gemisinden oluştuğunu söyledi.

Görev grubunun Pakistan ordusunun daveti üzerine 6-11 Şubat tarihleri arasında "AMAN 2025" kod adlı ortak tatbikata katıldığını kaydeden sözcü, tatbikat kapsamında korsanlıkla mücadeleye yönelik ortak operasyonlar, arama kurtarma ve hava savunması gibi konularda eğitimler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Zhang tatbikatın Çin donanması ile tatbikata katılan diğer deniz birlikleri arasındaki fikir alışverişini kolaylaştırdığını ve deniz güvenliği konusundaki ortak kararlılıklarını gösterdiğini söyledi.

Zhang, Çin ordusunun uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye ve somut eylemlerle dünya barışı ve istikrarına katkıda bulunmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.