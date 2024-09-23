Çin İmalat Sektörü Büyümeye Devam Ediyor

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BEİJİNG, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin'in imalat sektöründeki işletmelerin sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla yüzde 5,53 artışla Ağustos ayında 6,03 milyona yükseldi.

Çin Organizasyon Veri Hizmetleri'nin istatistiklerine göre bu şirketlerin 515.300'ü, stratejik yükselen sektörlerde faaliyet göstererek toplamın yüzde 8,55'ini teşkil etti.

Çin'in doğu bölgesindeki imalat şirketlerinin sayısı 3,87 milyonla toplamın yüzde 64,21'ini oluşturdu. Veriler Ağustos sonu itibarıyla orta bölgelerde 1,13 milyon, batı bölgelerde 755.900 ve kuzeydoğu bölgelerde 268.300 imalat şirketi bulunduğunu gösterdi.

Bu yılın ilk 8 ayında Çin'deki imalat şirketlerinin sayısı istikrarlı büyüme trendi sergiledi ve 2023'ün sonuyla karşılaştırıldığında en hızlı büyüme yüzde 6,55 ile orta bölgelerde kaydedildi.

Optimizasyonu teşvik etmeyi ve ekonomik yapıyı güncellemeyi hedefleyen politikaların yürürlüğe girmesiyle Çin'in imalat işletmelerinin ölçek ve kalitesi de kademeli şekilde iyileşti.