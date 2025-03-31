Çin İmalat Sektörü Büyümeye Devam Ediyor

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'in imalat sektörü, ekonomik toparlanmanın sürmesi ve üretim faaliyetlerinin canlanmasıyla mart ayında da büyümesini sürdürdü.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) pazartesi günü açıkladığı verilere göre Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) mart ayında şubat ayına göre 0,3 yüzde puan artarak 50,5 seviyesine yükseldi. Bu rakam, Mart 2024'ten bu yana kaydedilen en yüksek değer olarak kayda geçti.

NBS istatistikçisi Zhao Qinghe, imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksinin üst üste iki ay yükselmesinin, sanayi sektöründeki iyileşme eğiliminin sürdüğü anlamına geldiğini ifade etti.

50'nin üzerindeki PMI değerleri genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki değerler ise daralma anlamına geliyor.

Pazartesi günü açıklanan veriler, imalat dışı satın alma yöneticileri endeksinin mart ayında bir önceki aya göre 0,4 yüzde puan artarak 50,8 seviyesinde gerçekleştiğini, genel satın alma yöneticileri endeksininse 51,1'den 51,4'e yükseldiğini de gösterdi.