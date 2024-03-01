Çin İmalat Sektörü PMI Şubat Ayında Geriledi

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BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı verilere göre, Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Şubat ayında 49,1'e geriledi. Endeks, Ocak ayında 49,2 olarak açıklanmıştı.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki değerler ise daralma anlamına geliyor.

NBS İstatistikçisi Zhao Qinghe, düşüşün büyük oranda 10-17 Şubat tarihleri arasındaki Bahar Bayramı tatilinden kaynaklandığını kaydetti. Söz konusu tatilde çalışanların evlerine gitmesiyle geleneksel olarak imalat sezonunda durma yaşanıyor.

Büyük işletmelere yönelik alt endeks, 50,4 puan ile önceki aya göre değişim göstermedi, ancak genişleme bölgesinde kalmayı başardı. Öte yandan önceki aya göre 1,5 puan düşerek 49,8'e inen üretim alt endeksi, üretimin daha az faal olduğunu ortaya koydu.

Yeni siparişlere yönelik alt endeks, 49 puan ile önceki aya göre değişim göstermedi ve daralma bölgesinde kaldı. Bu, Şubat ayında imalat pazarındaki talebin önceki aya göre düştüğü anlamına geliyor.

Üretim ve iş tahminleri alt endeksinin önceki aya göre 0,2 puan artarak 54,2'ye çıkmasıyla imalat şirketleri, tutarlı pazar genişlemesine yönelik iyimserliklerini sürdürdü.