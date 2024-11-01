Çin, İmalat Sektöründeki Yabancı Kısıtlamaları Kaldırdı

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BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin, imalat sektöründeki yabancı yatırımcılara yönelik tüm piyasa erişimi kısıtlamaları kaldırdı. Karar, dünyanın ikinci en büyük ekonomisinin kapılarını daha fazla açma yönünde aldığı simgesel öneme sahip bir hamle olarak yorumlandı.

Yabancı yatırımlara yönelik ulusal negatif listenin yeni sürümü, önceki listede kalan imalatla ilgili iki maddenin de kaldırılmasıyla Cuma günü yürürlüğe girdi.

Dışa açılma uygulamalarında öncü pilot işlevi gören ülkenin serbest ticaret bölgelerinde uygulanan diğer negatif listede, yabancı yatırımlara yönelik sıfır kısıtlamaya 2021 yılında ulaşılmıştı.

Ülkenin en üst düzey ekonomi planlama kurumu olan Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na bağlı bir araştırma enstitüsüne göre gelişmekte olan ülkelerin hemen hemen hepsinin imalat sektöründeki yabancı yatırımlara kısıtlamalar getirdiği ve hatta bazı gelişmiş ülkelerin bu sektörde yabancı yatırıma belli sınırlar uyguladığı dikkate alınacak olursa Çin'in yeni ulusal negatif listesi, ülkenin imalat sektörünün dünyada önde gelen bir açıklık düzeyine ulaştığı anlamına geliyor.

Çin'in yabancı yatırımcılara ilk açtığı sektör olan imalat sektörü, aynı zamanda rekabet düzeyi en yüksek olan ve küresel endüstriyel iş bölümü açısından en sıkı koordine edilen sektör olarak öne çıkıyor.

Çin'in imalat katma değeri, 2010 yılında ilk kez ABD'nin imalat katma değerini aştı ve 2023 yılında küresel toplamın yaklaşık yüzde 30'unu teşkil ederek Çin'in art arda 14 yıl boyunca dünyanın en büyük imalatçısı olmasını sağladı.

Ülke son yıllarda yüksek teknolojili imalat alanında istikrarlı yabancı yatırım artışına tanıklık etti. Bu yılın ilk 9 ayında yabancı yatırımların fiili kullanımında, geçen yılın aynı dönemine göre tıbbi ekipman ve cihaz imalat sektörü yüzde 57,3, bilgisayar ve ofis ekipmanları imalat sektörü yüzde 29,2'lik artış kaydetti.

Temmuz ayında düzenlediği bir basın toplantısında kilit öneme sahip temel teknolojiler ve temel endüstriyel kapasiteler gibi alanlardaki bariz zayıflıklara değinen Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong, Çin sanayisinin genel anlamda önemli ilerlemeler kaydetmesine karşın "büyük olmadan güçlü olmaya geçiş sağlamanın ve yokuş yukarı ilerlemenin" kritik eşiğinde bulunduğunu söyledi.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na göre Çin, Çinli ve yabancı işletmeler arasındaki etkileşim ve işbirliğini desteklemek için devasa piyasa avantajlarını kullanacak ve imalat sektörünün daha üst düzey, daha akıllı ve daha çevre dostu olmasını sağlayacak.