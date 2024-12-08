Çin'in AG100 Uçağı Ticari Uçuşlara Başladı - Son Dakika
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Çin'in AG100 Uçağı Ticari Uçuşlara Başladı

Çin\'in AG100 Uçağı Ticari Uçuşlara Başladı

Çin'in geliştirdiği AG100, pilot eğitimi için hizmet vermeye başladı. Ticari başarı hedefleniyor.

08.12.2024 19:02
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BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği AG100 sivil temel eğitim uçağı resmi olarak ticari uçuşlarına başladı.

Çin Havacılık Sanayi Kurumu'ndan yapılan açıklamada tek silindirli motora sahip uçağın, kuruma ait Uçuş Akademisi'nin pilot eğitim üssünde kısa süre önce ticari uçuşlara başladığı belirtildi.

Kuruma bağlı Çin Havacılık Sanayi Genel Uçak Limited Şirketi tarafından geliştirilen AG100, Çin için yerli sivil temel eğitim uçağı alanında önemli bir boşluğu dolduruyor.

Açıklamada öncelikle pilot eğitimi ve özel uçuşlar için tasarlanan AG100'ün, pilot eğitim okulları ve özel pilotlar gibi geniş bir müşteri yelpazesine hizmet edeceği belirtildi.

Uçağın geliştiricisine göre üç koltuklu AG100, fiberglas ve karbon fiberden oluşan kompozit bir yapıya sahip olacak şekilde inşa edildi.

7,26 metre uzunluğundaki eğitim uçağı, 10,42 metre kanat açıklığına sahip.

Çin Havacılık Sanayi Kurumu, AG100 uçağının sürekli olarak iyileştirilip optimize edilerek ticari başarısının sürdürülmesi ve ülkenin gelişen alçak irtifa ekonomisi ve genel havacılık sektörünün gelişiminin hızlandırılması için çaba gösterileceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in AG100 Uçağı Ticari Uçuşlara Başladı - Son Dakika

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