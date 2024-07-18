Çin'in AG600 amfibi uçağı yüksek sıcaklık ve yüksek nem testini başarıyla tamamladı - Son Dakika
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Çin'in AG600 amfibi uçağı yüksek sıcaklık ve yüksek nem testini başarıyla tamamladı

Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu'nun (AVIC) geliştirdiği AG600 amfibi uçağı, yüksek sıcaklık ve yüksek nem uçuş testini başarıyla tamamladı. Test, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde gerçekleştirildi ve uçak tüm sistemlerin iyi performans gösterdiği belirtildi. Bu test, AG600'ün sertifikasyon sürecinin önemli bir parçasıdır.

18.07.2024 14:31
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BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin tarafından bağımsız olarak geliştirilen AG600 büyük amfibi uçağı, yüksek sıcaklık ve yüksek nem uçuş testini başarıyla tamamladı.

Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu'nun (AVIC) Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre AG600'ün yaklaşık 2,5 saat süren testi, Salı günü Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'daki bir havaalanında gerçekleştirildi. Ülkenin önde gelen uçak üreticisi AVIC, test sırasında tüm sistemlerin iyi performans gösterdiğini kaydetti.

Uçuş testinden önce uçak, ortalama 35 santigrat derecenin üzerinde sıcaklık ve ortalama yüzde 44'ün üzerinde nem oranına sahip bir ortamda beş saat boyunca güneşe maruz bırakıldı.

Uçağın hidrolik sistemini test etmeyi amaçlayan yüksek sıcaklık ve yüksek nem uçuşu, AG600'ün sertifikasyon sürecinin önemli bir parçası olma özelliği taşıyor.

AVIC, AG600'ün soğuk hava uçuş testini ise bu yılın Şubat ayında Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde gerçekleştirmişti.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in AG600 amfibi uçağı yüksek sıcaklık ve yüksek nem testini başarıyla tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in AG600 amfibi uçağı yüksek sıcaklık ve yüksek nem testini başarıyla tamamladı - Son Dakika
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