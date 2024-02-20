Çin\'in amfibi uçağı AG600M, test uçuşunda başarı sağladı

1. AG600M amfibi uçağının test uçuşundan çeşitli görüntüler
Çin'in büyük amfibi uçağı "Kunlong" AG600M, geçtiğimiz günlerde İç Moğolistan'ın kuzeydoğusundaki Hailar Bölgesi'nde yüksek irtifada test uçuşunu başarıyla tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.
Test aşaması uçağın güç kaynağı, yakıt, hidrolik, uçuş kontrol, elektronik ve iniş takımı sistemleri de dahil olmak üzere temel sistemlerinin değerlendirilmesini kapsıyor.
Zorlu dağ koşullarında gerçekleştirilen kapsamlı testler, uçağın Çin genelinde orman yangınlarıyla mücadele, arama ve kurtarma görevleri ve diğer koruyucu hizmetler gibi geniş bir yelpazedeki operasyonları desteklemeye hazır olduğunu doğrulamış oldu.
AG600M, iki hafta boyunca eksi 20 ila eksi 40 santigrat derece arasında değişen sıcaklıklarda özel test uçuşlarına tabi tutuldu.
Bu testler, uçağın zorlu soğuk hava koşullarında çalışmasını sağlamak ve bakımını yapmak açısından kritik önem taşıyor.
Düşük sıcaklıkta çalışma, buz çözme ve kar temizleme gibi temel süreçler kapsamlı şekilde doğrulandı.
Testler başarılı şekilde tamamlanırken, uçak 2024 yılı içinde tip sertifikasını alma yolunda ilerliyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hailar'dan bildiriyor. (XHTV)
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