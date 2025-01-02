Çin'in C909 Uçağı Brunei'ye İndi - Son Dakika
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Çin'in C909 Uçağı Brunei'ye İndi

Çin\'in C909 Uçağı Brunei\'ye İndi

Çin'in C909 uçağı, Brunei'ye ilk inişini gerçekleştirdi. Törenle kutlandı.

02.01.2025 13:42
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BANDAR SERİ BEGAWAN, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in yerli üretim C909 uçağı Çin'in Guangzhou kentinden kalkarak deniz aşırı uçuşun ardından Brunei'ye indi.

Bu, C909 uçağının Brunei'ye ilk inişi oldu. Guangdong ile Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begawan arasındaki direkt uçuş rotasının başarılı ilk uçuşunu kutlamak üzere Brunei Uluslararası Havalimanı'nda bir tören düzenlendi.

Çin'in Brunei Büyükelçisi Xiao Jianguo, törende yaptığı konuşmada doğrudan uçuşun Çin ile Brunei arasındaki Kuşak ve Yol işbirliği çerçevesinde bağlantı kurulmasında yeni bir adımı teşkil ettiğini söyledi. Çin yapımı C909 ticari uçağının Brunei topraklarına ilk inişi olan bu uçuş, Çinli havayolu şirketlerinin Brunei pazarını keşfetmeye yönelik güçlü ilgisini de ortaya koymuş oldu.

An itibarıyla Brunei'den Guangxi eyaleti ve Zhejiang eyaleti gibi Çin'in birçok yerine uçuş rotaları bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in C909 Uçağı Brunei'ye İndi - Son Dakika

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