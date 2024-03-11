Çin'in dış ticaretinde yukarı yönlü ivme sürüyor

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BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin'in dış ticaretinin, 2024'ün ilk yarısında temel anlamda yukarı yönlü ivmesini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Çin Gümrük Genel İdaresi Başkanı Yu Jianhua, ulusal yasama organının Pazartesi günü sona eren yıllık toplantısı çerçevesinde yaptığı açıklamada, son gümrük istatistiklerine göre Çin'in ithalat ve ihracatının bu yılın başından itibaren iyileşmeye devam ettiğini belirtti.

Yu, 2024'ün ilk iki ayında Çin'in ithalat ve ihracatının 6,6 trilyon yuana (yaklaşık 930 milyar ABD doları) ulaşarak söz konusu dönem için rekor kırdığını kaydetti.

Çin'in Kuşak ve Yol üyesi ülkelerle ticaretindeki büyüme hızının ortalama düzeyin üzerinde seyrettiğini kaydeden Yu, sınır ötesi elektronik ticaret, pazar tedariki ve diğer yeni dış ticaret modellerinin de güçlü bir ivme sergilediğini ifade etti.