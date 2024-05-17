Çin'in doğalgaz üretimi istikrarlı büyümeyi sürdürdü

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BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğalgaz üretimi 2024 yılının ilk dört ayında istikrarlı büyümeyi sürdürdü.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı verilere göre Çin, Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artışla 83 milyar metreküp doğalgaz üretti.

Verilere göre, söz konusu dönemde Çin'in doğalgaz ithalatı da hızlı büyüme kaydetti. 2024'ün ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 artışla toplam 43 milyon ton doğalgaz ithal edildi.

Büroya göre, sadece Nisan ayında doğalgaz üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artarak 19,8 milyar metreküpe ulaştı.