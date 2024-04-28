Çin'in Einstein Probe Uydusu, Uzaydaki İlk Görüntülerini Çekti - Son Dakika
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Çin'in Einstein Probe Uydusu, Uzaydaki İlk Görüntülerini Çekti

Çin\'in Einstein Probe Uydusu, Uzaydaki İlk Görüntülerini Çekti

Çin'in Ocak ayında uzaya gönderdiği Einstein Probe (EP) astronomi uydusu, yörüngedeki ilk görüntülerini çekti. EP, evrende havai fişek gibi titreşen gizemli geçici olayları gözlemlemek için yeni X-ışını algılama teknolojisini kullanıyor. Uydunun testleri başarılı bir şekilde tamamlandı ve çeşitli X-ışını kaynakları ile evrenin evrimi ve uzay-zamanın yapısı hakkında önemli bilgiler sağladı.

28.04.2024 12:07
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BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Ocak ayında uzaya gönderdiği Einstein Probe (EP) astronomi uydusu, yörüngedeki ilk görüntülerini çekti. Fotoğraflar, Cumartesi günü Beijing'de düzenlenen 2024 Zhongguancun Forumu'nun paralel forumunda gösterildi.

Istakozların göz işlevlerinden esinlenen EP, evrende havai fişek gibi titreşen gizemli geçici olayları gözlemlemek için yeni X-ışını algılama teknolojisini kullanıyor.

EP misyonunun baş araştırmacısı ve Çin Bilimler Akademisi (CAS) Ulusal Astronomi Gözlemevleri'nde araştırmacı olan Yuan Weimin, 9 Ocak'ta fırlatılmasından bu yana EP uydusu ile bilimsel araçlarının işlevselliğini ve performansını teyit eden testlerinin yapıldığını söyledi.

EP, faaliyete geçme aşamasında 17 X-ışını geçici olayı ve 127 yıldız patlaması tespit etti. Yuan bu bulguların, çoklu dalga bantlarındaki takip gözlemlerinde bir dizi yeryüzü ve uzay tabanlı teleskoba rehberlik ettiğini belirtti.

Yuan, EP ve diğer teleskoplardan gelen verilerin ön analizinin, EP'nin çeşitli X-ışını kaynakları ile hatta yeni nesne türlerini keşfetme potansiyelini, ayrıca evrenin evrimi ve uzay-zamanın yapısını ortaya çıkarmadaki önemli rolünü doğruladığını ifade etti.

Yuan, "Ekibimiz büyük çabalarla bu neredeyse imkansız görevi başardı" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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