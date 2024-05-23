Çin'in Elektrik Üretim Kapasitesi Artıyor - Son Dakika
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Çin'in Elektrik Üretim Kapasitesi Artıyor

Çin'in toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi Nisan ayı sonunda bir önceki yıla göre yüzde 14,1 artışla yaklaşık 3,01 milyar kilovata ulaştı. Ülkede rüzgar enerjisi ve güneş enerjisinin gelişimini hızlandırma çabaları sürüyor. Rüzgar enerjisi kapasitesi yüzde 20,6 artarak 460 milyon kilovata, güneş enerjisi kapasitesi ise yüzde 52,4 artışla 670 milyon kilovata ulaştı. Çin'in önde gelen elektrik üretim işletmeleri, Ocak-Nisan döneminde toplam 191,2 milyar yuan değerinde elektrik arzına yönelik proje yatırımları gerçekleştirdi. Ayrıca, Çin'in elektrik şebekesi projelerine yaptığı yatırım dört aylık dönemde yüzde 24,9 artışla 122,9 milyar yuan oldu.

23.05.2024 15:34
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BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi Nisan ayı sonunda bir önceki yıla göre yüzde 14,1 artışla yaklaşık 3,01 milyar kilovata ulaştı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin Perşembe günü açıkladığı verilere göre ülkede rüzgar enerjisi ve güneş enerjisinin gelişimini hızlandırma çabaları sürüyor. Buna göre rüzgar enerjisinin toplam elektrik üretim kapasitesi geçen ayın sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,6 artarak yaklaşık 460 milyon kilovata, güneş enerjisinin toplam elektrik üretim kapasitesi ise yüzde 52,4 artışla 670 milyon kilovata ulaştı.

Ülkenin önde gelen elektrik üretim işletmeleri, Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artışla toplam 191,2 milyar yuan (yaklaşık 26,89 milyar ABD doları) değerinde elektrik arzına yönelik proje yatırımları gerçekleştirdi.

Çin'in elektrik şebekesi projelerine yaptığı yatırım dört aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artışla 122,9 milyar yuan oldu.

Kaynak: Xinhua

Güneş, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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