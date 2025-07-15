ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH), 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 büyüme kaydetti.
ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH), 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 büyüme kaydetti.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı verilere göre ikinci çeyrekte ülkenin GSYİH'si geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 oranında büyüdü.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin'in GSYİH Büyüme Rakamları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?