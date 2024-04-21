BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'in ham kömür üretimi bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 düşüşle 1,11 milyar tona geriledi.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre Mart ayında ülkenin ham kömür üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 azaldı.
Veriler, Ocak-Mart döneminde Çin'in geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artışla 120 milyon ton kömür ithal ettiğini gösterdi.
Son Dakika › Güncel › Çin'in Ham Kömür Üretimi İlk Çeyrekte Yüzde 4,1 Düştü - Son Dakika
Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da düzenlenecek 23 Nisan etkinlikleri çocukların neşesine coşku katacak. Çevre ve doğa bilincine yönelik atölyeler, deneyimler ve sanal gerçeklik içeren etkinliklerle çocuklar eğlenceli vakit geçirecek.
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Samsun İl Örgütü, 1 Mayıs için alanlarda olma çağrısı yaptı. Eş Başkan Betül Aksu, işçilerin sömürüldüğünü ve ezildiğini belirterek, birleşme ve mücadele çağrısı yaptı. Ayrıca, işsizlik, emeklilerin durumu ve işçi cinayetleri konularına da değindi.
Elazığ'ın Aşağı Demirtaş mevkiinde yaşayan 68 yaşındaki Birgül Kılıç'tan haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konya'nın Hüyük ilçesinde, S.Y. (40) idaresindeki otomobil, yol kenarındaki tabelaya çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte yüzlerce çocuk, 23 Nisan öncesi coşku ve heyecan yaşadı. Bilim Erzurum'da yapılan etkinlikte çocuklar eğlenceli faaliyetlere katıldı.
Çin'in ham petrol üretimi, bu yılın ilk üç ayında istikrarlı bir büyüme kaydederek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artışla 53,48 milyon tona ulaştı. Aynı dönemde Çin, yüzde 0,7 artışla 137,36 milyon ton ham petrol ithal etti.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Pasifik bölgesinde cepheleşmeyi kışkırtmaya yönelik herhangi bir girişimin Güney Pasifik ada ülkelerinin acil ihtiyaçlarına hizmet etmeyeceğini belirtti. Wang, Pasifik ada ülkelerinin büyük bir ülkenin arka bahçesi olmadığını ve kendi halklarının anavatanı olduğunu vurguladı. ABD'nin bölgeye nükleer denizaltılar sokma girişimlerinin Güney Pasifik Nükleer Serbest Bölge Anlaşması'nı ihlal ettiğini ve nükleer silahların yayılması konusunda ciddi risk oluşturduğunu ifade etti. Wang, bölgede cepheleşmeye yönelik her türlü kışkırtma eylemine karşı olduklarını ve bu eylemlerin Güney Pasifik ada ülkelerinin acil ihtiyaçlarına hizmet etmediğini belirtti.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da Turizm Haftası kutlamaları düzenlendi. Programa birçok önemli isim katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?