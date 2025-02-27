Çin'in İlk Yabancı Sermayeli Hastanesi Açıldı - Son Dakika
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Çin'in İlk Yabancı Sermayeli Hastanesi Açıldı

Çin\'in İlk Yabancı Sermayeli Hastanesi Açıldı

Tianjin'de açılan 500 yataklı hastane, kişiye özel tedavi hizmetleri sunacak.

27.02.2025 16:04
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TİANJİN, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'in ilk tamamen yabancı sermayeli üçüncü basamak hastanesi olan Perennial General Hospital çarşamba günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de hizmete girdi.

Singapurlu Perennial Holdings Özel Limited Şirketi'nin toplam 1 milyar yuan (yaklaşık 138 milyon ABD doları) yatırımla inşa ettiği 500 yataklı bu hastane, kişiye özel tedavi de dahil olmak üzere kapsamlı hizmetler sunacak.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Hastane, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

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