Çin\'in İlk Yabancı Sermayeli Hastanesi Açıldı

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TİANJİN, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'in ilk tamamen yabancı sermayeli üçüncü basamak hastanesi olan Perennial General Hospital çarşamba günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de hizmete girdi.

Singapurlu Perennial Holdings Özel Limited Şirketi'nin toplam 1 milyar yuan (yaklaşık 138 milyon ABD doları) yatırımla inşa ettiği 500 yataklı bu hastane, kişiye özel tedavi de dahil olmak üzere kapsamlı hizmetler sunacak.