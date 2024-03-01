Çin'in İmalat Dışı Sektörleri Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Çin'in İmalat Dışı Sektörleri Büyümeye Devam Ediyor

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, Çin'in imalat dışı sektörler için satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Şubat ayında 51,4'e yükseldi. Hizmet sektörüne yönelik alt endeks ise bir önceki aya göre artarak 51 seviyesinde gerçekleşti. İşletmeler, hizmet faaliyetlerinin hızlanmasını beklerken inşaat sektörü de canlı büyümesini sürdürdü.

01.03.2024 15:02
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BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı verilere göre, Çin'in imalat dışı sektörler için satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Şubat ayında 51,4'e yükseldi. Endeks, Ocak ayında 50,7 olarak açıklanmıştı.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki değerler ise daralma anlamına geliyor.

Hizmet sektörüne yönelik alt endeks, Şubat ayında bir önceki aya göre 0,9 yüzde puan artarak 51 seviyesinde gerçekleşti.

NBS İstatistikçisi Zhao Qinghe, Bahar Bayramı tatili sırasında seyahat ve tüketimle yakından ilişkili sektörlerin geçtiğimiz ay daha canlı olduğunu belirtti.

Zhao, perakende satış, demiryolu ulaşımı, karayolu ulaşımı, yemek, ekolojik koruma ve kamu tesislerinin yönetimine ilişkin alt endekslerin tümünün 53'ün üzerinde olduğunu, öte yandan hava ulaşımı, parasal ve finansal hizmetler ve kültür, spor ve eğlenceye yönelik alt endekslerin hepsinin 60'ın üzerinde bulunduğunu söyledi.

İş beklentileri alt endeksinin önceki aya göre 1,2 yüzde puan azalarak 58,1'de kalmasıyla işletmeler, hizmet faaliyetlerinin hızlanmasını bekliyor. Bu, sektörün geleceğe yönelik gelişimi için işletmelerin sarsılmaz bir güvene sahip olduğu anlamına geliyor.

Tatilin etkisi, düşük sıcaklıklar, yağmur ve karın etkisine rağmen iş faaliyetlerine ilişkin alt endeksin 53,5 olarak kaydedildiği inşaat sektörü söz konusu ayda canlı büyümesini devam ettirdi.

Sektördeki faaliyetlere yönelik beklentileri ölçen alt endeks ise 55,7 olarak hesaplandı. Bu değer, inşaat işletmeleri arasında iyimserliğin hakim olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Xinhua

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