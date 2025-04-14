Çin\'in İthalat ve İhracat Verileri Artıyor

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin'in yuan cinsinden toplam mal ithalat ve ihracatı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 arttı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre Çin'in söz konusu dönemdeki ihracatı yüzde 6,9 artışla 6,13 trilyon yuana (yaklaşık 850,1 milyar ABD doları) ulaşırken, ithalatsa yüzde 6 düşüşle 4,17 trilyon yuana geriledi.