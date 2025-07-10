Çin\'in Kurye Sektörü 100 Milyar Paketi Aştı

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'in kurye sektörü, bu yılın başından bu yana 100 milyardan fazla paketi işlemden geçirdi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'in kurye sektörü, bu yılın başından bu yana 100 milyardan fazla paketi işlemden geçirdi.

Devlet Posta Bürosu'nun perşembe günü açıkladığı verilere göre, 100 milyarıncı pakete geçen yıla kıyasla 35 gün daha erken ulaşıldı. Bu yıl, Çin'de üst üste 100 milyardan fazla paketin taşındığı beşinci yıl olarak kayıtlara geçti.

Büro yetkilileri, ülkedeki tüketici pazarının genişlemeye devam etmesi ve e-ticaretin popülaritesinin artmasıyla kurye sektörünün hem ilgili endüstrileri desteklemede hem de daha geniş ekonomik büyümeyi yönlendirmede giderek daha önemli rol oynadığını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabiri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)