Çin'in Mal Ticaretinde Yüzde 5,3 Büyüme

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BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in toplam mal ithalat ve ihracatı bu yılın ilk üç çeyreğinde yuan bazında yıllık yüzde 5,3 artarak istikrarlı büyümesini korudu.

Gümrük Genel İdaresi'nden (GAC) Pazartesi günü açıklanan verilere göre, bu yılın Ocak- Eylül döneminde mal ticaret hacmi 32,33 trilyon yuana (yaklaşık 4,57 trilyon ABD doları) yükseldi.

İdare'nin verilerine göre, ihracat ilk üç çeyrekte bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 artarak 18,62 trilyon yuana ulaşırken, ithalat ise bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 13,71 trilyon yuan oldu.