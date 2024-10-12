Çin\'in Multimodal Taşımacılıkta Büyümesi

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TİANJİN, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'in konteyner multimodal taşımacılık hacmi sekiz yıl üst üste yıllık yüzde 25'in üzerinde bir büyüme oranı koruyarak yeni bir büyük ölçekli gelişme aşamasına girdi.

Cuma günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde liman intermodal taşımacılığı konusunda düzenlenen uluslararası konferansta verilen bilgilere göre 2023 yılında ülkenin limanları üzerinden demiryolu-su intermodal taşımacılığının kümülatif hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 11,7 artarak 11,7 milyon TEU'yu (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) aştı.

Konferansta açıklanan istatistiklere göre bu dönemde Çin'in demiryolu konteyner taşımacılığı hacmi yıllık yüzde 5,1 artışla 33,23 milyon TEU'ya ulaşarak multimodal taşımacılık için güçlü bir itici güç haline geldi.

Dünyanın en büyük imalat ülkesi, ikinci en büyük tüketici pazarı ve bir numaralı kargo ticareti ülkesi olan Çin, büyük bir mal hacmine ve zengin kategori çeşitliliğine sahip.

Ülkede lojistik maliyetlerinin azaltılması, taşımacılık yapısının optimize edilmesi ve karbon emisyonlarının en üst düzeye çıkarılması ve karbon olma şeklindeki ikili karbon hedefine ulaşmak üzere çeşitlendirilmiş intermodal taşımacılık hizmetleri yelpazesi araştırılıyor.

Çin'in multimodal taşımacılık hizmetleri temel olarak demiryolu-suyolu, karayolu-demiryolu, uluslararası demiryolu ve kara-hava intermodallerini içeriyor.

Son yıllarda liman altyapısının sürekli iyileştirilmesiyle birlikte Çin'in demiryolu-suyolu intermodal taşımacılığı güçlü bir gelişme ivmesi gösterdi. Çin Konteyner Sektör Birliği Başkan Yardımcısı Li Muyuan, Çin'deki demiryolu-su intermodal taşımacılık hacminin son dokuz yılda yıllık ortalama yüzde 24,5 artış kaydettiğini söyledi.