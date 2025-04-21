Çin\'in Myanmar\'a Yardımı Ulaştı

YANGON, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin hükümetince gönderilen 7. parti acil insani yardım partisi pazar günü Myanmar'daki Yangon Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Toplam ağırlığı ise 95 tonu aşan yardım malzemeleri arasında 800.000 kutu amoksisilin kapsülü, 122.000 şişe parasetamol ve mannitol iğnesi, 225.000 kutu sefradin kapsülü ve 480.000 şişe ibuprofen tableti yer alıyor.

Myanmar'ın resmi verilerine göre depremde 18 Nisan itibarıyla 3.726 kişi hayatını kaybederken, 5.105 kişi de yaralandı. 129 kişiden ise hala haber alınamıyor.