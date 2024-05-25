Çin\'in Tayvan ve bağlı adaları kuşatan askeri tatbikatında 62 hava aracı ve 27 gemi tespit edildi

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Çin'in Tayvan ve bağlı adaları kuşatan askeri tatbikatının ikinci gününde, Ada çevresinde Çin'e ait 62 askeri hava aracı ve 27 gemi tespit edildiği bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, son 24 saatte 62 askeri hava aracının Ada çevresinde uçtuğu belirtildi. Açıklamada, bunlardan 47'sinin Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu kaydedildi.

Bakanlığın yayımladığı haritada, hava araçlarının Tayvan'ın kuzey ucundaki Keelung iline 39 deniz mili (72,2 kilometre), güney ucundaki Pingtung iline ise 41 deniz mili (75,9 kilometre) kadar yaklaştığı görüldü.

Öte yandan, Ada çevresinde Çin donanmasına ait 27 geminin de tespit edildiği kaydedildi.

Tayvan Boğazı'nda "orta çizgi", tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını ifade ediyor.

Çin, Ada'yı ablukaya alan askeri tatbikat yaptı

Uçuşlar ve gemi devriyeleri, Çin'in 23 ve 24 Mayıs'ta Ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikatın parçasını oluşturuyor.

Pekin yönetimi, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından 3 gün sonra Ada çevresinde askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Doğu Cephesi Komutanlığı, "Müşterek Kılıç-2024A" adı verilen 2 gün sürecek tatbikatın, Tayvan Boğazı, Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri ile ana kara yakınındaki Kinmen, Matsu, Vuçiü ve Dongyin adaları çevresinde yürütüleceğini bildirmişti.

Çin ordusunun kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığı tatbikatın, "bağımsızlığa yönelik eylemleri cezalandırma" ve "dış güçlerin müdahalesine karşı uyarı" amaçlı olduğu vurgulanmıştı.

Tayvan Savunma Bakanlığı ise yayımladığı açıklamada, tatbikatı kınayarak, bunun "Çin'in saldırgan askeri zihniyetini gözler önüne serdiğini", "bölgesel barış ve istikrara zarar vereceğini" ifade etmişti.

Lai'nin yemin töreninin ardından geldi

Tayvan'ın çevresinde abluka oluşturan tatbikat, Ada'daki hükümetin yeni seçilen lideri Lai Ching-te'nin 20 Mayıs'taki yemin töreninin ardından geldi.

Tayvan'da 13 Ocak'taki başkanlık seçimini kazanan iktidardaki Demokrat İlerici Partinin (DPP) adayı Lai Ching-te, bu hafta başında yemin ederek görevine başlamıştı.

Pekin yönetimi, Tayvan'daki iktidar partisi DPP'yi "bağımsızlık yanlısı", partinin lideri Lai'yi ise "iflah olmaz bir ayrılıkçı" olarak görüyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.