Çin'in Yunnan eyaletinde orman yangını çıktı

KUNMİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletine bağlı Yangbi Yi Özerk İlçesi'nde Pazartesi günü öğleden sonra orman yangını çıktı.
Yerel yetkililere göre, aralarında 200'den fazla itfaiyecinin de yer aldığı kurtarma birlikleri yangını söndürmek için topyekun çaba sarf ediyor.
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Amasya'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 600 yataklı Amasya Devlet Hastanesi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı törenle atıldı. Hastanede 370 adet sismik deprem izölatörü sayesinde muhtemel bir deprem anında sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesi sağlanacak. Bu önemli sağlık yatırımının 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde esnafı ziyaret etti ve partisinin adaylarına destek istedi. Ziyaret sırasında kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akşener'e bir yurttaş yemeni hediye etti.
Samsun'da Ramazan ayında balığa olan talep geçen yıllara göre oldukça fazla. Havaların serin gitmesi ve diğer et ürünlerinin pahalı olması nedeniyle vatandaşlar balığı tercih ediyor. Özellikle somon balığı, uygun fiyatı ve doyurucu özelliğiyle en çok talep gören balık çeşidi olarak öne çıkıyor. Balık satıcıları da işlerin iyi olduğunu belirtiyor.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Ganita sahilinde denizde hareketsiz bir kişi görülmesi üzerine yapılan ihbar sonucu, 19 yaşındaki bir genç kızın cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İYİ Parti Ankara Milletvekili ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Çorum'da yaptığı açıklamada, ülkede bulunan sığınmacı ve kaçak yabancı sayısının 10 milyonu aştığını ve bu durumun 2053 yılında ülke nüfusunun yüzde 30'unu geçeceğini belirtti. Zorlu, vatanın tehlikede olduğunu ve bu soruna bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kapsamında Kaymakam Mehmet Kaan Kini ve davetliler tarafından Akıncılar köyü yolunda 100 adet çam fidanı toprakla buluşturuldu.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye meslek edindirme kurslarında eğitim gören kadınlarla buluştu. Başkan Özlü, ziyaretinde, BELMEK kurslarını Düzce genelinde yaygınlaştıracaklarının müjdesini verdi.
Van'ın Başkale ilçesinde etkisini gösteren yağmur yağışı ve fırtına, 2700 rakımlı ilçede vatandaşlara zor anlar yaşattı. Başkale'de dün akşamdan itibaren etkili olan ve aralıklarla devam eden yağmur, öğle saatlerinde yerini kısa süreliğine kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu belirtilirken, ilçe merkezi ise beyaza büründü.
Son dönemlerde isim vermeden Yeniden Refah Partisi'ne sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara mitinginde de geleneği bozmadı. Erdoğan, "Kazanmak değil, sadece bize kaybettirmek için paçamıza yapışanlar çıktı" dedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Türk Kızılay Şube Başkanı ve 2 personelinin tartıştıkları bir kişi tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi. İftara hazırlık için yemek dağıtılan Türk Kızılay İskenderun Şubesine giden bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle Şube Başkanı Recep Sivri ile tartıştı. Tartışmanın ardından çıkan kavgada zanlı, Sivri ile Türk Kızılay çalışanları Mehmet Balcı ve Seden İlhan'ı darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavgada yüzünden yaralanan Balcı, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Balcı ve Seden İlhan'da ise müdahaleyi gerektirecek yaralanma olmadığı belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giden Sivri, kaçan zanlıdan şikayetçi oldu. Şubenin güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis ekipleri, Ali E. olduğu bildirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasınca, tartıştıktan sonra 3 kişinin darbedilmesi ve çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalışması kaydedildi.
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