Çin'in Yunnan eyaletinde orman yangını çıktı - Son Dakika
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Çin'in Yunnan eyaletinde orman yangını çıktı

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletine bağlı Yangbi Yi Özerk İlçesi'nde Pazartesi günü öğleden sonra orman yangını çıktı. Kurtarma birlikleri yangını söndürmek için çalışıyor.

18.03.2024 17:19  Güncelleme: 17:20
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KUNMİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletine bağlı Yangbi Yi Özerk İlçesi'nde Pazartesi günü öğleden sonra orman yangını çıktı.

Yerel yetkililere göre, aralarında 200'den fazla itfaiyecinin de yer aldığı kurtarma birlikleri yangını söndürmek için topyekun çaba sarf ediyor.

Kaynak: Xinhua

Çin, İtfaiye, Doğal Afet, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Yunnan eyaletinde orman yangını çıktı - Son Dakika

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