Çin'in Yunnan Eyaletinde Orman Yangınıyla Mücadele Devam Ediyor

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KUNMİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde 2.300'den fazla kişi Cuma gününden bu yana devam eden orman yangınıyla mücadele ediyor.

Yerel yetkililerin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre yangın Cuma günü saat 16.00 sularında eyalet merkezi Kunming'in Jinning bölgesindeki Diantou köyünde başladı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Yetkililer yangının söndürülmesine yardımcı olmak üzere 46 ekskavatör ve iki helikopterin seferber edildiğini bildirdi.