Çin İş Heyeti Avusturya'da Temaslarda Bulundu

VİYANA, 17 Mart (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'nin organizasyonuyla bir Çin iş heyeti 13-16 Mart tarihleri arasında Avusturya'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Bu, Avusturya'da yeni hükümetin kurulmasından bu yana Viyana'ya gerçekleştirilen ilk büyük ölçekli Çin iş heyeti ziyareti oldu.

Her iki taraftan iş insanları otomobil, tarım ve gıda işleme gibi sektörlerde derinlemesine görüş alışverişinde bulunarak çok sayıda anlaşmaya vardı.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkanı Ren Hongbin, yerel siyaset ve iş dünyası temsilcileri ve ilgili Birleşmiş Milletler kuruluşlarının temsilcileriyle kapsamlı temaslarda bulundu. Ren görüşmelerde ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve sorunsuz akışını teşvik etmek üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Avusturya iş dünyası temsilcileri de Çin iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeye ve ticari korumacılığa ortaklaşa karşı çıkmaya istekli olduklarını belirterek, daha fazla Çinli işletmenin Avusturya'da yatırım ve iş yapmasını da beklediklerini ifade etti.