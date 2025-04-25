Çin-İsviçre İş Birliği Vurgulandı

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de İsviçre Federal Konsey Üyesi ve Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, perşembe günü gerçekleşen görüşmede çok taraflılığın ve serbest ticaretin sıkı destekçileri olan Çin ve İsviçre'nin, küreselleşmenin tersine çevrilmesi sürecinin yarattığı zorlukların üstesinden gelmek, tüm ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını korumak ve uluslararası ekonomik ve ticari düzenin yanı sıra uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları korumak üzere birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Daha fazla İsviçreli işletmenin Çin'de yatırım yapmasını ve iş kurmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Wang, İsviçre'nin de Çin sermayeli işletmelere açık, adil ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlamaya devam etmesini sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Cassis ise akılcı ve pragmatik bir tutumla Çin ile işbirliğini güçlendirmeye ve ikili serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine yönelik müzakereleri hızlandırmaya istekli olduğunu ifade etti. Cassis, uluslararası toplumun çok taraflılığı ve serbest ticareti savunmak için el ele vermesi gerektiğini söyledi.

İki taraf, Ukrayna meselesi ve Ortadoğu'daki durum gibi konularda da derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.