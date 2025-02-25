Çin İşyeri Heyeti Katar'da

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DOHA, 25 Şubat (Xinhua) -- Çinli iş insanlarından oluşan bir heyet, Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'nin organizasyonuyla, ikili ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini teşvik etmek amacıyla Katar'ı ziyaret etti.

Cumartesi ve pazartesi günleri arasında gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkan Yardımcısı Yu Jianlong'un liderliğindeki heyet, Katarlı yetkililer ve iş dünyası liderleriyle bir araya geldi. Heyet, Katar Yatırım Teşvik Ajansı ve devlete ait petrol şirketi Katar Enerji yöneticilerinin de bulunduğu katılımcılarla kapsamlı görüşmeler yaparak çeşitli işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Çin heyeti, Katarlı siyaset ve iş dünyası temsilcilerine Çin'in ekonomik durumu ve son dışa açılma tedbirleri hakkında bilgi verdi.

Heyet, iki ülke arasındaki tatbiki iş ve sanayi işbirliğini arttırmaya, Kuşak ve Yol işbirliğini aktif bir şekilde derinleştirip sağlamlaştırmaya ve Çin-Arap Devletleri Zirvesi gibi platformlar çerçevesinde ikili işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Heyet, Katarlı iş insanlarının ikili sanayi ve tedarik zinciri işbirliğini derinleştirmek amacıyla 16-20 Temmuz tarihleri arasında Beijing'de düzenlenecek 3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'na katılımından memnuniyet duyacaklarını da belirtti.