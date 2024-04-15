Çin İthalat ve İhracat Fuarı Başladı

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"Kanton Fuarı" adıyla bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou şehrinde başladı.

Xinhua'nın haberinde, 135'incisi düzenlenen uluslararası fuarda bu yıl 29 binden fazla şirketin stant açtığı belirtildi.

Haberde, çok sayıda yerli ve yabancı şirketin satın alma yetkililerinin ziyaret etmesi beklenen fuar için "215 ülke ve bölgeden yaklaşık 149 bin alıcının kayıt yaptırdığı" kaydedildi.

Guangcou şehrinde yaklaşık 1,55 kilometrekare alanda kurulan fuar 5 Mayıs'a kadar sürecek.

Kovid-19 salgını döneminde çevrim içi gerçekleştirilen fuar, 3 yıl aradan geçen yıl mayısta yeniden yerinde yapılmıştı.

İlki 1957'de gerçekleştirilen fuar, yılda iki kez, bahar ve güz dönemlerinde düzenleniyor.