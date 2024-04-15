"Kanton Fuarı" adıyla bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou şehrinde başladı.
Xinhua'nın haberinde, 135'incisi düzenlenen uluslararası fuarda bu yıl 29 binden fazla şirketin stant açtığı belirtildi.
Haberde, çok sayıda yerli ve yabancı şirketin satın alma yetkililerinin ziyaret etmesi beklenen fuar için "215 ülke ve bölgeden yaklaşık 149 bin alıcının kayıt yaptırdığı" kaydedildi.
Guangcou şehrinde yaklaşık 1,55 kilometrekare alanda kurulan fuar 5 Mayıs'a kadar sürecek.
Kovid-19 salgını döneminde çevrim içi gerçekleştirilen fuar, 3 yıl aradan geçen yıl mayısta yeniden yerinde yapılmıştı.
İlki 1957'de gerçekleştirilen fuar, yılda iki kez, bahar ve güz dönemlerinde düzenleniyor.
Son Dakika › Güncel › Çin İthalat ve İhracat Fuarı Başladı - Son Dakika
Dünyada milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı belirtildi. Rekabet Kurumu tarafından alınan karar sonrası uygulama kullanıcılarına veda mesajı yolladı. Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 30 yaşındaki Onur A., babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, adli tıp kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?