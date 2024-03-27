Çin, kalkınma sürecinde elde ettiği kazanımları yabancı şirketlerle paylaşmaya devam edecek - Son Dakika
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Çin, kalkınma sürecinde elde ettiği kazanımları yabancı şirketlerle paylaşmaya devam edecek

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'in kendi ekonomisindeki istikrarlı büyümeyi sürdürerek kalkınma sürecinde elde ettiği kazanımları yabancı şirketlerle paylaşmaya devam edeceğini belirtti. Han, Çin'e Yatırım Zirvesi'nin ilk imza etkinliğinde yaptığı konuşmada, Çin'in yabancı yatırımlara büyük önem verdiğini ve ülkenin üst düzey dışa açılımını genişletme çabalarını artıracağını söyledi.

27.03.2024 14:02
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BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'in kendi ekonomisindeki istikrarlı büyümeyi sürdürerek kalkınma sürecinde elde ettiği kazanımları yabancı şirketlerle paylaşmaya devam edeceğini belirtti.

Han, Salı günü Çin'e Yatırım Zirvesi'nin ilk imza etkinliğindeki konuşmasında söz konusu açıklamayı yaptı. Zirve, yabancı yatırımları ülkeye çekmeyi ve yabancı şirketlerin Çin'deki fırsatları daha iyi kavramalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir hükümet kampanyası olma özelliğini taşıyor.

Çin'in yabancı yatırımlara büyük önem verdiğini belirten Han, ülkenin üst düzey dışa açılımı daha da genişletme ve yabancı yatırımları ülkeye çekerek bunlardan istifade etme çabalarını artırma sözü verdiğini söyledi.

Çin'in uzun vadeli kalkınmasında sağlam ve güçlü temeller oluşturduğunu kaydeden Han, ülkenin pazar potansiyelini ortaya çıkarmak, sanayi sistemini iyileştirmek ve iş ortamını optimize etmek için çabaları sürdürme sözü verdi.

Han, Çin'e Yatırım Zirvesi'ne ev sahipliği yapmanın, Çin'in uluslararası dolaşıma aktif şekilde entegre olması için önemli bir adım olduğunu, ayrıca ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmeye ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerini istikrara kavuşturmaya yönelik faydacı çabaların bir parçasını temsil ettiğini söyledi.

Etkinliğe 140'tan fazla girişimcinin yanı sıra 17 ülke ve bölgeden yabancı ticaret odaları ve iş derneklerinin Çin'deki temsilcileri katıldı.

Kaynak: Xinhua

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