Çin-Kamboçya Kauçuk Üssü Açıldı - Son Dakika
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Çin-Kamboçya Kauçuk Üssü Açıldı

Çin-Kamboçya Kauçuk Üssü Açıldı

Nanning'de açılan kauçuk üretim üssü, ASEAN ile ticareti ve işbirliğini geliştirecek.

09.05.2025 15:51
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NANNİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin- Kamboçya (Nanning) Kauçuk Üretim Üssü, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de resmen açıldı.

Perşembe günü açılan yeni üs, Güneydoğu Asya ile endüstriyel işbirliğini ve sınır ötesi ticareti geliştirmek üzere tasarlandı.

Nanning kapsamlı gümrük bölgesinde yer alan 7.500 metrekarelik tesiste yıllık 24.000 ton kapasiteli kauçuk karıştırma hattının yanı sıra Ar-Ge merkezi ve depo bulunuyor. Proje Kamboçya ve Tayland'dan yatırımcılar tarafından destekleniyor.

Teknik destek ve yerinde yönetim ise Tayland'dan bir uzman ekip tarafından sağlanıyor.

2026 yılına kadar üssün yıllık 1,08 milyar yuan (yaklaşık 149,8 milyon ABD doları) endüstriyel çıktı üretmesi ve tahmini vergi katkısının 54 milyon yuanı aşması öngörülüyor.

Nanning Belediye Başkan Yardımcısı Zhong Hong, projenin planlamadan açılışa sadece 79 günde ilerlediğini ve bunun da kentin ASEAN yatırımlarını kolaylaştırma konusundaki kararlılığını yansıttığını belirtti.

Zhong, üssün kauçuk işleme ve ASEAN pazarlarıyla emtia ticareti için bir merkez haline gelecek şekilde konumlandırıldığını da sözlerine ekledi.

Bu yılın ilk çeyreğinde ASEAN, toplam ticareti bir önceki yıla göre yüzde 7,1 artışla 1,71 trilyon yuana ulaştı. Çin'in toplam ticaret değerinin yüzde 16,6'sını oluşturarak Çin'in en büyük ticaret ortağı olmaya devam etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Güneydoğu Asya, Teknoloji, Kamboçya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Kamboçya Kauçuk Üssü Açıldı - Son Dakika

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