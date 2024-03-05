Çin, Karbon Nötrlüğe Ulaşmak İçin Enerji Devrimini İlerletiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Karbon Nötrlüğe Ulaşmak İçin Enerji Devrimini İlerletiyor

Çin, karbondioksit emisyonlarını düşürmek ve karbon nötrlüğe ulaşmak için aktif ve ihtiyatlı şekilde çalışacak. Ülke, ekolojik korumayı geliştirmek, çevreyi iyileştirmek ve yeşil ile düşük karbonlu ekonomiyi güçlendirmek için kapsamlı adımlar atacak.

05.03.2024 12:20  Güncelleme: 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, enerji devrimini ilerleterek, zirve noktasına ulaşan karbondioksit emisyonlarını düşüşe geçirmek ve karbon nötrlüğe ulaşmak için aktif ve ihtiyatlı şekilde çalışacak.

Salı günü istişare için Ulusal Halk Kongresi'ne sunulan raporda ülkenin ekolojik korumayı geliştireceği, çevreyi iyileştirmek için kapsamlı adımlar atmak ve yeşil ile düşük karbonlu ekonomiyi güçlendirmek de dahil olmak üzere yeşil ve düşük karbonlu kalkınmayı teşvik edeceği vurgulandı.

Kaynak: Xinhua

Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Karbon Nötrlüğe Ulaşmak İçin Enerji Devrimini İlerletiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği üyelerinin ihracatı 422 milyon dolara ulaştı
    13:12 Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği üyelerinin ihracatı 422 milyon dolara ulaştı

    Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üye firmaların bu yılın ilk 2 ayında yaptığı ihracat 422 milyon 733 bin 182 dolara ulaştı. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgeden 1434 firmanın 140 ülkeye ihracat yaptığını belirtti. İklimlendirme sektörünün ihracatını 8,7 milyon dolardan 13 milyon dolara yükselttiğini belirten Çavuşoğlu, su ürünleri sektöründe de yurt dışı satışın 2,7 milyon dolardan 6,8 milyon dolara çıktığını vurguladı. İran'a yapılan ihracat yüzde 234,2 artış gösterdi.

  • Manisa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Manava Girdi: 2 Yaralı
    13:12 Manisa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Manava Girdi: 2 Yaralı

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak manava girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayın ardından manav sahibi, olayın şokunu hala atlatamadıklarını belirtti. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

  • Balıkesir'de Asayiş Uygulamaları: 150 Aranan Şahıs Yakalandı, 16 Tutuklama Yapıldı
    13:11 Balıkesir'de Asayiş Uygulamaları: 150 Aranan Şahıs Yakalandı, 16 Tutuklama Yapıldı

    Balıkesir'de emniyet ekipleri son bir haftada gerçekleştirdikleri asayiş uygulamalarında aranan 150 şahsı yakalarken, 16 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yapılan trafik denetimlerinde ise 11 milyon 910 bin TL para cezası kesildi. Asayiş birimleri ve KOM ve Narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda silah, kaçak alkol ve uyuşturucu ele geçirildi.

  • Yapay zeka ve dezenformasyon konuşuldu
    13:11 Yapay zeka ve dezenformasyon konuşuldu

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, yapay zekanın gelişimiyle birlikte dezenformasyonun daha da büyüyeceğini belirtti. Kardaş, yeni teknolojilerin gündelik hayatımıza daha fazla girmesiyle birlikte vatandaşların bu teknolojileri kullanmaya başlamasıyla dezenformasyonun boyutunun daha da büyüyeceğini ifade etti. Ayrıca, yapay zeka ve ona bağlı teknolojilerin gelişimiyle birlikte bilginin dezenformasyonu ve bilgi kirliliğinin arttığı bir sürece doğru evrildiğini söyledi.

  • AK Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Suludere Mahallesi'ni ziyaret etti
    13:11 AK Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Suludere Mahallesi'ni ziyaret etti

    Cumhur İttifakı'nın AK Parti Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında Suludere Mahallesi'ni ziyaret etti. Çetinkaya, mahalle sakinlerine projelerini ve hedeflerini anlattı ve taleplerini dinledi.

  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bahar Çiçekleri Sergisi Açıldı
    13:10 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bahar Çiçekleri Sergisi Açıldı

    Marmaris Belediyesi, Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadın Ressamlar -Yazarlar Derneği ve Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği işbirliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Bahar Çiçekleri adlı karma güzel sanatlar sergisi Armutalan Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergide kadın temalı fotoğraflar, farklı tekniklerle yapılmış tablolar ve seramik çalışmalar konukların beğenisine sunuldu.

  • Talas Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısında Uyum İçinde Bir Dönem Geçirdi
    13:08 Talas Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısında Uyum İçinde Bir Dönem Geçirdi

    Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Belediye Meclisi'nin mart ayındaki dönem sonu toplantısında uyum içinde bir dönem geçirdiklerini belirtti. Meclis üyelerine teşekkür etti ve yapılan çalışmaları değerlendirdi.


12:49 İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden 10 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden 10 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi
12:01 Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok
11:59 Yeni müfredat ne zaman uygulanacak Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu
11:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı İşte Antalya anketinden çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
11:38 Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:29 Aracında başından vurulmuş halde bulundu Aracında başından vurulmuş halde bulundu
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
11:04 9 kişinin canına mal olan arazi kavgasının dehşeti ambulans kamerasında 9 kişinin canına mal olan arazi kavgasının dehşeti ambulans kamerasında
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
10:32 AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 13:09:16. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, Karbon Nötrlüğe Ulaşmak İçin Enerji Devrimini İlerletiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement