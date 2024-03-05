Çin, Karbon Nötrlüğe Ulaşmak İçin Enerji Devrimini İlerletiyor

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, enerji devrimini ilerleterek, zirve noktasına ulaşan karbondioksit emisyonlarını düşüşe geçirmek ve karbon nötrlüğe ulaşmak için aktif ve ihtiyatlı şekilde çalışacak.
Salı günü istişare için Ulusal Halk Kongresi'ne sunulan raporda ülkenin ekolojik korumayı geliştireceği, çevreyi iyileştirmek için kapsamlı adımlar atmak ve yeşil ile düşük karbonlu ekonomiyi güçlendirmek de dahil olmak üzere yeşil ve düşük karbonlu kalkınmayı teşvik edeceği vurgulandı.
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Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üye firmaların bu yılın ilk 2 ayında yaptığı ihracat 422 milyon 733 bin 182 dolara ulaştı. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgeden 1434 firmanın 140 ülkeye ihracat yaptığını belirtti. İklimlendirme sektörünün ihracatını 8,7 milyon dolardan 13 milyon dolara yükselttiğini belirten Çavuşoğlu, su ürünleri sektöründe de yurt dışı satışın 2,7 milyon dolardan 6,8 milyon dolara çıktığını vurguladı. İran'a yapılan ihracat yüzde 234,2 artış gösterdi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak manava girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayın ardından manav sahibi, olayın şokunu hala atlatamadıklarını belirtti. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'de emniyet ekipleri son bir haftada gerçekleştirdikleri asayiş uygulamalarında aranan 150 şahsı yakalarken, 16 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yapılan trafik denetimlerinde ise 11 milyon 910 bin TL para cezası kesildi. Asayiş birimleri ve KOM ve Narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda silah, kaçak alkol ve uyuşturucu ele geçirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, yapay zekanın gelişimiyle birlikte dezenformasyonun daha da büyüyeceğini belirtti. Kardaş, yeni teknolojilerin gündelik hayatımıza daha fazla girmesiyle birlikte vatandaşların bu teknolojileri kullanmaya başlamasıyla dezenformasyonun boyutunun daha da büyüyeceğini ifade etti. Ayrıca, yapay zeka ve ona bağlı teknolojilerin gelişimiyle birlikte bilginin dezenformasyonu ve bilgi kirliliğinin arttığı bir sürece doğru evrildiğini söyledi.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında Suludere Mahallesi'ni ziyaret etti. Çetinkaya, mahalle sakinlerine projelerini ve hedeflerini anlattı ve taleplerini dinledi.
Marmaris Belediyesi, Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadın Ressamlar -Yazarlar Derneği ve Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği işbirliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Bahar Çiçekleri adlı karma güzel sanatlar sergisi Armutalan Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergide kadın temalı fotoğraflar, farklı tekniklerle yapılmış tablolar ve seramik çalışmalar konukların beğenisine sunuldu.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Belediye Meclisi'nin mart ayındaki dönem sonu toplantısında uyum içinde bir dönem geçirdiklerini belirtti. Meclis üyelerine teşekkür etti ve yapılan çalışmaları değerlendirdi.
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