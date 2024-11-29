Çin, Kırsal Yollarını Geliştiriyor - Son Dakika
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Çin, Kırsal Yollarını Geliştiriyor

Çin, kırsal yol altyapısını geliştirerek ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlıyor.

29.11.2024 17:29
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BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, "Yeni Dönemde Çin'in Kırsal Yolları" başlıklı bir resmi rapor yayımladı. Rapor, Çin'in yeni dönemde kırsal bölgelerdeki yol yapımı vizyonunu ve bu alanda elde edilen başarıları tanıtarak Çin'in deneyimlerini paylaşmayı amaçlıyor.

Cuma günü yayımlanan raporda, 2013 yılına göre yüzde 21,7 artarak 2023 yılı sonunda 4,6 milyon kilometreye ulaşan kırsaldaki yolların toplam uzunluğunun ekvatorun çevresini 115 kez dolaşmaya yeterli olduğu belirtildi.

Ülkede şu ana kadar kırsal ve kentsel alanları birbirine bağlayan ilçe yolları, çaprazlama geçen kasaba yolları ve yerleşim yerleriyle tarım arazileri arasındaki yolculuğu kolaylaştıran köy yollarıyla detaylı bir kırsal ulaşım altyapısı ağı oluşturulduğu belirtildi.

Raporda kırsaldaki yolların inşası ve geliştirilmesinin, Çin'deki kırsal ekonomi ve toplumun kapsamlı gelişimine güçlü destek sağladığı kaydedildi.

Ulaşım altyapısının iyileştirilmesinin, yoksul bölgelerde ekonomik ve sosyal kalkınmayı uzun süredir geciktiren darboğazları ortadan kaldırarak kırsal kesimdeki insanların her açıdan makul derecede refaha kavuşmaları için sağlam bir temel oluşturduğu belirtildi.

Ayrıca Çin'in kalkınma deneyimini paylaştığı ve yıllar boyunca diğer gelişmekte olan ülkelerde kırsaldaki yol altyapısının inşasına yardımcı olarak yoksulluğun azaltılmasına, insanların refahına ve sürdürülebilir küresel kalkınmaya önemli ölçüde katkıda bulunduğu ifade edildi.

Rapora göre Çin, 2018'den bu yana Kamboçya, Sırbistan, Ruanda, Namibya, Vanuatu ve Nijer gibi 24 gelişmekte olan ülkeye otoyol ve köprü yapımı ve bakımı konusunda destek vererek ulaşım altyapısını geliştirmelerine yardımcı oldu.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Tarım, Son Dakika

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