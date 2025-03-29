ALMATI, 29 Mart (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası Departman Başkanı Liu Jianchao başkanlığındaki bir Çin Komünist Partisi heyeti Kazakistan'da temaslarda bulundu.

Liu, 26 ile 28 Mart tarihleri arasında düzenlenen ziyaret sırasında aralarında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Senato Başkanı Maulen Aşimbayev, Meclis Başkanı ve Amanat Partisi Başkanı Yerlan Koşanov, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ve Amanat Partisi Genel Sekreteri Daulet Karibek'in de bulunduğu siyasi liderlerle bir araya geldi.

Senato bünyesindeki Gençlik Uzmanlık Kulübü'nde bir konuşma yapan Liu, Çin Komünist Partisi'nin Çin modernleşmesi yoluyla güçlü bir ülke inşa etme ve yeniden canlanma hedefini ilerletmek üzere ülkeye önderlik yapma çabalarını özetledi.

Taraflar, iki ülke lideri tarafından varılan önemli uzlaşıyı hayata geçirme, partiler arası etkileşim ve tatbiki işbirliğini güçlendirme ve Çin-Kazakistan daimi kapsamlı stratejik ortaklığını kapsamlı şekilde ilerletme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.