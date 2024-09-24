Çin, Konut Kredisi Faizlerini Düşürüyor

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BEİJİNG, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, mevcut konut kredilerindeki faiz oranlarını düşürerek yeni konut kredilerine yakın seviyelere getireceklerini açıkladı.

Pan Salı günü düzenlediği basın toplantısında, mevcut konut kredilerindeki faiz oranlarında ortalama 0,5 yüzde puan düşüş beklendiğini söyledi.

Pan, "Kredi kullananların ipotek faizi masraflarının daha da düşmesini sağlayacak bu yeni politikanın, 50 milyon haneye, diğer bir deyişle 150 milyon kişiye fayda sağlaması bekleniyor" dedi.

Bu hamlenin, hane halklarının toplam faiz giderlerini yıllık ortalama 150 milyar yuan (yaklaşık 21,27 milyar ABD doları) azaltarak tüketim ve yatırımın artmasına katkı sağlaması bekleniyor.