MEKSİKO, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Latin Amerika ülkeleri arasındaki etkileşim ve işbirliğin derinleşmesiyle birlikte, Çin restoranları, Çin menşeli otomobiller, Çin yapımı metro trenleri ve sokaklardaki çeşitli Çin kültürel sembolleri, yerel halkın günlük yaşamında giderek daha fazla yer etmeye başlıyor.
Bu gelişmeler, Çin ile Latin Amerika arasındaki etkileşimlerin derinleşmesi vizyonunun somut bir gerçeğe dönüşmesini sağlıyor.
Son Dakika › Güncel › Çin-Latin Amerika İşbirliği Derinleşiyor - Son Dakika
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