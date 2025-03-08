Çin Mahkemeleri Şiddet Suçlarını Azaltıyor

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Yüksek Halk Mahkemesi geçtiğimiz yıl şiddet içeren suçlara karşı kararlı adımlar atıldığını söyledi.

Cumartesi günü 14. Ulusal Halk Kongresi üçüncü oturumuna sunulan çalışma raporuna göre Çin mahkemeleri 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,8'lik bir düşüşle kasten adam öldürme gibi ağır ceza suçlarını içeren 49.000 davayı sonuçlandırdı. Bu, 10 yıl öncesine göre yüzde 28,7 oranında düşüş anlamına geliyor.

Çin mahkemeleri yasaların ve ahlaki standartların alt sınırını zorlayan insanlığa karşı işlenen suç eylemlerinde bulunan kişilere karşı yasalar çerçevesinde sıkı ve hızlı önlemler de aldı.

Geçtiğimiz yıl biri Çin'in güneyinde bulunan Guangdong eyaletindeki bir spor merkezinde arabasını kasıtlı olarak kalabalığın üzerine sürerek ağır kayıplara neden olan Fan Weiqiu, diğeriyse Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan bir meslek okulunda bıçaklı saldırı düzenleyerek 8 kişiyi öldürüp 17 kişiyi yaralayan Xu Jiajin olmak üzere toplu katliamda bulunan iki kişi idam cezasına çarptırıldı.

Raporda cezaların suçluları caydırdığı ve insanları koruduğu vurgulandı.